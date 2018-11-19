В Уфе под землю провалились два автомобиля

СЕГОДНЯ 06:08 2018-11-19T06:33:42+03:00

Люди, к счастью, не пострадали

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Инцидент произошел в воскресенье в уфимской Нижегородке, на улице Болотной. В трех метрах от дома №7 неожиданно разверзлась земля. В огромную яму 10 на 10 метров шириной угодили две иномарки. К счастью, в отличие от пресловутой «Лады Калины» они не утонули, а так и остались на глубине полутора метров.

В МЧС по Башкирии сообщили, что близлежащему дому ничего не угрожает, яма не разрастается. Однако причина ее образования так и не установлена.

К месту ЧП направили экстренные службы, в частности, сотрудников Уфаводоканала. В результате случившегося прорвало трубопровод с холодной водой, обслуживающий два десятка частных домов.

Сегодня днем администрация Ленинского района планирует поднять машины на поверхность, а коммунальные службы – наладить трубы и засыпать яму.