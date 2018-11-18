В Туймазах Радий Хабиров едва не споткнулся о кусок трубы, торчащей из земли
Врио главы Башкирии раскритиковал за это главврача больницы
Фото: соцсети
Изменить размер текста:
17 ноября в субботу Радий Хабиров съездил в Туймазинский район Башкирии. У входа в центральную больницу Туймазов руководитель региона чуть не споткнулся о кусок железной трубы, торчащей из асфальта.
Как сообщают местные жители, эта труба уже несколько лет выпирает оттуда: она остался с тех времен, когда поменяли забор.
- Каждый второй спотыкается об нее. Особенно пожилые. Я в прошлом году порвал новый ботинок об кусок этой трубы, - говорит горожанин. - Видимо ждали, пока Хабиров споткнется.
За это Хабиров раскритиковал главврача больницы, потребовав как можно скорее убрать опасное препятствие.