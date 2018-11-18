2018-11-18T19:35:31+03:00
Общество

В Туймазах Радий Хабиров едва не споткнулся о кусок трубы, торчащей из земли

Врио главы Башкирии раскритиковал за это главврача больницы
Эльвина АПАРИНА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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17 ноября в субботу Радий Хабиров съездил в Туймазинский район Башкирии. У входа в центральную больницу Туймазов руководитель региона чуть не споткнулся о кусок железной трубы, торчащей из асфальта.

Как сообщают местные жители, эта труба уже несколько лет выпирает оттуда: она остался с тех времен, когда поменяли забор.

- Каждый второй спотыкается об нее. Особенно пожилые. Я в прошлом году порвал новый ботинок об кусок этой трубы, - говорит горожанин. - Видимо ждали, пока Хабиров споткнется.

За это Хабиров раскритиковал главврача больницы, потребовав как можно скорее убрать опасное препятствие.

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