2018-11-18T18:24:25+03:00
Общество

Из Уфы открываются чартерные рейсы в Израиль

Первый вылет запланирован в ночь на 29 декабря
Эльвина АПАРИНА
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фото: архив КПфото: архив КП
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В Израиль из Уфы теперь можно будет полететь прямым рейсом. Правда, он будет нерегулярным, а чартерным. Первый вылет Уфа-Овда состоится в ночь на 29 декабря 2018 года, из этого города можно будет уехать на автобусе в другие курорты. Перелеты будет выполнять авиакомпания Nordwind. В будущем частота рейсов составит раз в 10 дней.

Пассажиры полетят на Boeing-737-800, вместимостью 189 пассажиров. Время в пути составит около пяти часов. Предварительно, туристы будут вылетать рано утром из уфимского аэропорта.

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