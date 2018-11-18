Из Уфы открываются чартерные рейсы в Израиль

СЕГОДНЯ 18:23 2018-11-18T18:24:25+03:00

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В Израиль из Уфы теперь можно будет полететь прямым рейсом. Правда, он будет нерегулярным, а чартерным. Первый вылет Уфа-Овда состоится в ночь на 29 декабря 2018 года, из этого города можно будет уехать на автобусе в другие курорты. Перелеты будет выполнять авиакомпания Nordwind. В будущем частота рейсов составит раз в 10 дней.

Пассажиры полетят на Boeing-737-800, вместимостью 189 пассажиров. Время в пути составит около пяти часов. Предварительно, туристы будут вылетать рано утром из уфимского аэропорта.