В Башкирии женщину обокрал сосед

СЕГОДНЯ 16:25 2018-11-18T16:26:04+03:00

Изменить размер текста: A A

На днях в отдел полиции по по Абзелиловскому району обратилась жительница села Ташбулатово. Она сообщила, что кто-то в ее отсутствие проник в дом и украл золотые украшения, планшет, цифровую видеокамеру.

По горячим следам оперативники задержали 18-летнего ранее судимого соседа местной жительницы и его 24–летнего приятеля.

Часть денег от реализации золотых украшений молодые люди потратили на алкоголь. Планшет и цифровую видеокамеру изъяли и вернули женщине.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье «Кража».