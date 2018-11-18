В Башкирии женщину обокрал сосед
Ранее судимый 18-летний парень похитил планшет, золото и цифровую камеру
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На днях в отдел полиции по по Абзелиловскому району обратилась жительница села Ташбулатово. Она сообщила, что кто-то в ее отсутствие проник в дом и украл золотые украшения, планшет, цифровую видеокамеру.
По горячим следам оперативники задержали 18-летнего ранее судимого соседа местной жительницы и его 24–летнего приятеля.
Часть денег от реализации золотых украшений молодые люди потратили на алкоголь. Планшет и цифровую видеокамеру изъяли и вернули женщине.
В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье «Кража».