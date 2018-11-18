2018-11-18T13:53:34+03:00
Звезды

Ляйсан Утяшева ответила на вопрос, помогает ли растяжка в постели

Гимнастка рассказала об этом в большом интервью
Эльвина АПАРИНА
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..Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Популярная телеведущая Ляйсан Утяшева дала большое интервью Ирине Шихман, запись появилась на YouTube-канале «А поговорить?».

Уроженка Башкирии открыто рассказала о своих достижениях и дальнейших планах. Затем журналистка стала задавать ей довольно откровенные вопросы.

Бывшая спортсменка поинтересовалась у Ляйсан, правда ли то, что ее тренер Ирина Винер «поставляет» девушек высокопоставленным чиновникам. Утяшева стала отрицать и сообщила, что таковым Ирина не занимается.

- Помогает ли хорошая растяжка в сексуальной жизни? – продолжила журналистка.

- Я думаю, вам этот вопрос корректнее будет задать моему мужу. Я думаю, он вам много расскажет. Я не могу сама себя оценивать. Конечно, мы все хотим думать, что мы королевы. Но лучше, пусть, когда Павел Алексеевич к вам придет, вы ему этот вопрос зададите, - ответила Ляйсан.

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