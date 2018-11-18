В Башкирии без вести пропал 35-летний Ильшат Габидуллин

СЕГОДНЯ 15:40 2018-11-18T15:40:39+03:00

Мужчина не выходит на связь почти две недели

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35-летний Ильшат Габидуллин, житель Туймазов, уже 13 дней не выходит на связь. Обеспокоенные родные обратились в полицию и к волонтерам организации «Лиза Алерт».

Известно, что 5 ноября мужчина вышел из дома и не вернулся. С тех пор его местонахождение остается неизвестным.

Приметы: рост 170-175 см, худощавый, глаза карие, волосы темные с проседью.

Был одет в темно-голубой пуховик, черные классические штаны, осенние ботинки.

Если вы знаете, где он может находиться, сообщите по номеру 8 (800) 700-54-52.