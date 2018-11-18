На трассе в Башкирии дотла сгорела «ГАЗель»

СЕГОДНЯ 13:14 2018-11-18T13:14:53+03:00

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Рано утром 18 ноября на автодороге Уфа – Оренбург загорелась «ГАЗель». Пожар произошел в направлении Уфы рядом с Толбазами.

Как сообщают очевидцы в группе «БашДТП», в происшествии никто не пострадал, все вовремя покинули горящую машину. Неизвестно, была ли она пассажирской.

К сожалению, спасти автомобиль не удалось – он выгорел дотла. Пока на место ехали сотрудники МЧС, мимо проезжающие автомобилисты пытались тушить огонь своими силами. По предварительным данным, у «ГАЗели» замкнула проводка, возгорание началось из подкапотного пространства.