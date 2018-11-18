2018-11-18T14:04:36+03:00
Происшествия

В Башкирии двое грабителей проникли в дом предпринимательницы и избили ее поленом

Преступники смогли украсть только 250 рублей
Эльвина АПАРИНА
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В Абзелиловском районе республики двое неизвестных в масках их капроновых колготок проникли в дом предпринимательницы с целью ограбить ее.

Злоумышленники избили ее поленом, требуя отдать все самое ценное, но та молчала. Тогда те схватили 250 рублей и сбежали.

По горячим следам их задержали оперативники. Ими оказались ранее судимые местные жители 18 и 22 лет. Краденых денег у них при себе не оказалось, куртку с наличными они выбросили на улице.

В отношении них возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 162 УК РФ «Разбой».

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