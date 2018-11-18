В Уфе загорелся Башгосдрамтеатр имени Мажита Гафури
Сейчас устанавливается причина пожара
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Сегодня утром, 18 ноября, в МЧС по Башкирии поступило сообщение, что в Башкирском драматическом театре имени Мажита Гафури на улице Заки Валиди произошло возгорание.
На место оперативно выехали пожарные, которые по приезду установили, что в художественном помещении на пятом этаже здания загорелась бумага площадью два квадратных метра, и произошло задымление.
Уже в 10:21 горение ликвидировали. На месте также работали медики и полицейские. Пострадавших нет.
Сейчас устанавливается причина пожара. На месте ЧП работает дознаватель МЧС России.