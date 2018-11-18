2018-11-18T14:48:29+03:00
Общество

В Башкирии выросли цены на овощи, фрукты и рыбу

Среди подешевевших продуктов – говядина и сахар
Эльвина АПАРИНА
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..Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В республике за последнюю неделю подорожали овощи, некоторые фрукты и рыба. Об этом сообщает Башстат.

По данным аналитиков, 1 кг картофеля в среднем стоит 17,29 рублей, он подорожал на 5%. Морковь стоит 21 рубль, она подорожала на 6,2%. На 1,8% выросла цена на замороженную рыбу.

Среди подорожавших продуктов также капуста – 18,77 рублей за 1 кг, пшеничная мука, которая в среднем теперь стоит почти 29 рублей. Подорожали и яблоки – на 71,64 рубля за килограмм. Подняли цены на гречку, рис и подсолнечное масло.

Но есть и подешевевшие продукты – говядина и сахар. Мясо можно купить за 304 рубля за кг, а сахар за 41.

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