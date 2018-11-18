Коммунальщики Уфы из-за плохой погоды перешли на круглосуточный режим работы
Они работают в усиленном режиме
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В связи с сильной гололедицей коммунальщики Уфы работают в усиленном круглосуточном режиме, сообщает мэрия Уфы.
Дорожники посыпают автодороги, путепроводы, мосты и другие опасные участки специальным средством. Особое внимание уделяют и дворам. В администрации сообщили, что дворники убирались до пяти утра.
В мэрии еще раз напомнили, что пешеходам стоить быть внимательнее при переходе проезжей части. Водителям не стоит выезжать на дорогу без острой необходимости.
В любых экстренных ситуациях следует обращаться по единому номеру службы спасения – 112. Звонить по нему возможно без денег на счете и при отсутствии сим-карты.