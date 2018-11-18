В Башкирии за сутки в авариях погибли восемь человек

СЕГОДНЯ 10:41 2018-11-18T10:42:16+03:00

Еще 21 человек серьезно пострадал

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За минувшие сутки, 17 ноября, в Башкирии произошло 20 аварий, в которых погибли восемь человек и 21 серьезно пострадали.

В Туймазинском районе на трассе Самара-Уфа–Челябинск мужчина за рулем ВАЗ-2114 столкнулся со встречным «Рено Сандеро». От удара иномарку отбросило на «Форд Фьюжн». От полученных травм 49-летний водитель ВАЗа скончался на месте ДТП, 48-летнего водителя первой иномарки госпитализировали.

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В Янаульском районе столкнулись ВАЗ-2107 и ВАЗ-2110. На месте аварии погиб 66-летний водитель «семерки».

В Салаватском районе на автодороге Малояз-Верхние Киги-Ункурда 31-летний житель Челябинской области за рулем «Ниссан Теана» вылетел в кювет и перевернулся. От полученных травм он погиб на месте, его 31-летняя пассажирка госпитализирована.

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В Краснокамском районе на автодороге Дюртюли-Нефтекамск 30-летний автомобилист за рулем «Лады Приоры» столкнулся с ВАЗом-2121, за рулем которого находился 49-летний мужчина. В результате ДТП 26-летняя пассажирка «Приоры» скончалась на месте ДТП, водителя данной автомашины госпитализировали.

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Напомним, что в аварии в Архангельком районе погибли мужчина и 10-летняя девочка. В Иглинском районе в столкновении иномарок погибли оба водителя.

Сейчас выясняются все подробности аварий, сопутствующими условиями совершения ДТП рассматривается образование наледи - гололеда на проезжей части.