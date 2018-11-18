Жители Туймазинского района Башкирии вынуждены пить воду с запахом нефти
Вчера, 17 ноября, Радий Хабиров съездил в Туймазинский район, чтобы пообщаться с местными жителями и узнать о проблемах района.
Сельчане обратились к главе с жалобой на качество питьевой воды. Она не пригодна ни для питья, ни для умывания, потому что пахнет нефтью. Местные жители вынуждены покупать воду, поскольку экспертиза показала наличие в местной вредных примесей.
Рамиль Булатов, руководитель местного «Водоканала», отметил, что проблему решат путем реконструирования насосных станций. Также в районе будут построены новые водопроводные сети.
– Вопрос с питьевой водой надо решать в первую очередь. Необходимо провести по этой теме отдельное совещание, – сказал Радий Хабиров.