Жители Туймазинского района Башкирии вынуждены пить воду с запахом нефти

СЕГОДНЯ 09:31 2018-11-18T09:31:28+03:00

О своей проблеме они рассказали Радию Хабирову

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Вчера, 17 ноября, Радий Хабиров съездил в Туймазинский район, чтобы пообщаться с местными жителями и узнать о проблемах района.

Сельчане обратились к главе с жалобой на качество питьевой воды. Она не пригодна ни для питья, ни для умывания, потому что пахнет нефтью. Местные жители вынуждены покупать воду, поскольку экспертиза показала наличие в местной вредных примесей.

Рамиль Булатов, руководитель местного «Водоканала», отметил, что проблему решат путем реконструирования насосных станций. Также в районе будут построены новые водопроводные сети.

– Вопрос с питьевой водой надо решать в первую очередь. Необходимо провести по этой теме отдельное совещание, – сказал Радий Хабиров.