Ближайшие три дня в Башкирии ожидается плюсовая температура и гололед
Синоптики Башкирии опубликовали прогноз погоды на ближайшие три дня. Ее характер почти не изменится – ко всему этому выпадет снег.
Сегодня ожидается облачная погода, местами пройдет дождь и снег, слабый гололед. Ветер будет дуть с юго-запада. Температура воздуха днем составит +2, -3 градуса.
Новая неделя начнется со снега. 19 ноября местами ожидаются осадки. Ночью столбик термометра покажет -5, - 10 градусов, а местами все – 15. Днем воздух прогреется до -4, +1 градуса.
Во вторник 20 ноября в Башкирии снова выпадет снег. Подморозит ночью до -11, местами до -16. А днем ожидается -1, -6 градусов, на юге региона -13.
Каждый день есть риск возникновения гололедицы из-за нестабильной погоды. Водителям не рекомендуется выезжать на трассы без острой необходимости.