Ближайшие три дня в Башкирии ожидается плюсовая температура и гололед

СЕГОДНЯ 09:12 2018-11-18T09:12:58+03:00

Водителям не стоит выезжать на трассы без острой необходимости

Изменить размер текста: A A

Синоптики Башкирии опубликовали прогноз погоды на ближайшие три дня. Ее характер почти не изменится – ко всему этому выпадет снег.

Сегодня ожидается облачная погода, местами пройдет дождь и снег, слабый гололед. Ветер будет дуть с юго-запада. Температура воздуха днем составит +2, -3 градуса.

Новая неделя начнется со снега. 19 ноября местами ожидаются осадки. Ночью столбик термометра покажет -5, - 10 градусов, а местами все – 15. Днем воздух прогреется до -4, +1 градуса.

Во вторник 20 ноября в Башкирии снова выпадет снег. Подморозит ночью до -11, местами до -16. А днем ожидается -1, -6 градусов, на юге региона -13.

Каждый день есть риск возникновения гололедицы из-за нестабильной погоды. Водителям не рекомендуется выезжать на трассы без острой необходимости.