В двух страшных ДТП в Башкирии погибли трое взрослых и ребенок
Вчера днем, 17 ноября, в республике произошли два крупных ДТП с летальным исходом.
Как сообщили в ГИБДД, первая авария случилась в Иглинском районе на автодороге с. Иглино – автодорога М5 «Урал». Лоб в лоб столкнулись две иномарки – «Ниссан Альмера» и «Шевроле Лачетти». К сожалению, оба водителя скончались на месте. Также пассажир из второй иномарки получил телесные травмы.
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Второе ДТП произошло около 16 часов в Архангельском районе на автодороге Архангельский – Красноусольский. Водитель за рулем «Мицубиси Паджеро» не справился с управлением, вылетел в кювет и перевернулся. На месте происшествия погиб сам 63-летний автомобилист и 10-летняя девочка. Его пассажиры, 49-летняя женщина и 4-летний мальчик получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницу.
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Сейчас выясняются все подробности аварий, сопутствующими условиями совершения ДТП рассматривается образование наледи - гололеда на проезжей части.
Напомним, что вчера на дорогах Башкирии было очень скользко – трассы покрылись льдом. Сегодня ситуация не лучше – температура воздуха составит 0, -1 градус, а дождь продолжит идти.
"Комсомольская правда" приносит соболезнования семьям погибших.