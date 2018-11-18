2018-11-18T07:50:19+03:00
Происшествия

В двух страшных ДТП в Башкирии погибли трое взрослых и ребенок

Обстоятельства обеих аварий выясняются
Эльвина АПАРИНА
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Вчера днем, 17 ноября, в республике произошли два крупных ДТП с летальным исходом.

Как сообщили в ГИБДД, первая авария случилась в Иглинском районе на автодороге с. Иглино – автодорога М5 «Урал». Лоб в лоб столкнулись две иномарки – «Ниссан Альмера» и «Шевроле Лачетти». К сожалению, оба водителя скончались на месте. Также пассажир из второй иномарки получил телесные травмы.

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Второе ДТП произошло около 16 часов в Архангельском районе на автодороге Архангельский – Красноусольский. Водитель за рулем «Мицубиси Паджеро» не справился с управлением, вылетел в кювет и перевернулся. На месте происшествия погиб сам 63-летний автомобилист и 10-летняя девочка. Его пассажиры, 49-летняя женщина и 4-летний мальчик получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницу.

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Сейчас выясняются все подробности аварий, сопутствующими условиями совершения ДТП рассматривается образование наледи - гололеда на проезжей части.

Напомним, что вчера на дорогах Башкирии было очень скользко – трассы покрылись льдом. Сегодня ситуация не лучше – температура воздуха составит 0, -1 градус, а дождь продолжит идти.

"Комсомольская правда" приносит соболезнования семьям погибших.

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