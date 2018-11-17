Фанаты из Когалыма остановили машину Элвина Грея прямо на трассе
Известный певец национальной эстрады Радик Юльякшин, выступающий под псевдонимом Элвин Грей, остался под впечатлением от того, как подготовились фанаты к его приезду в Когалым.
Внедорожник артиста неожиданно остановили на подъезде к городу. Две девушки развернули огромный плакат с надписью «Когалым встречает Элвина Грея». Естественно, певец не мог проехать мимо такого. После того, как он подошел к фанаткам, ему вынесли заготовленные каравай и чак-чак. Юльякшин поблагодарил девушек за такой горячий прием и сделал с ними несколько совместных фото.
Напомним, что певец только недавно вернулся к гастрольной деятельности после акустической травмы. Из-за повреждения слуха он не мог заниматься творчеством на протяжении месяца.