Фанаты из Когалыма остановили машину Элвина Грея прямо на трассе

СЕГОДНЯ 18:04 2018-11-17T18:04:12+03:00

К приезду своего кумира в сибирском городе хорошо подготовились

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Известный певец национальной эстрады Радик Юльякшин, выступающий под псевдонимом Элвин Грей, остался под впечатлением от того, как подготовились фанаты к его приезду в Когалым.

Внедорожник артиста неожиданно остановили на подъезде к городу. Две девушки развернули огромный плакат с надписью «Когалым встречает Элвина Грея». Естественно, певец не мог проехать мимо такого. После того, как он подошел к фанаткам, ему вынесли заготовленные каравай и чак-чак. Юльякшин поблагодарил девушек за такой горячий прием и сделал с ними несколько совместных фото.

Напомним, что певец только недавно вернулся к гастрольной деятельности после акустической травмы. Из-за повреждения слуха он не мог заниматься творчеством на протяжении месяца.