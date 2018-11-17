2018-11-17T17:31:24+03:00
Общество

Дороги Башкирии покрыло гололедицей, ситуация тяжелая

Коммунальные службы в срочном порядке вывели на улицу всю свою технику
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Погода в Башкирии в эти выходные преподнесла неприятные сюрпризы. По всей республике автолюбители жалуются на гололед на дорогах. Не помогает даже шипованная резина, на некоторых участках автомобили становятся просто неуправляемыми.

Самая острая ситуации на трассах. Зафиксировано множество выездов в кювет. Люди по возможности стараются помочь друг другу и вытаскивают скатившиеся автомобили. Скорость движения очень низкая, многие крутые склоны становятся непреодолимым препятствием для грузовиков.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Не легче и на улицах Уфы. Коммунальные службы всех районов уже объявили, что перешли в усиленный режим работы, на дежурство заступила дополнительная техника. В настоящий момент все транспортные магистрали обрабатываются противогололедными материалами. Пока ситуация остается тяжелой.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

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