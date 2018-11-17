2018-11-17T15:09:01+03:00
Общество

Около нуля и гололед: стал известен прогноз погоды в Башкирии на 18 ноября

В дневное время поднимется ветер
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"Фото: Иван МАКЕЕВ
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Мощный полярный антициклон, который висел над территорией республики в течение последней недели, медленно отступает на юг. Как рассказали местные синоптики, по этой причине температура воздуха в ближайшие дни будет повышаться.

Завтра, 18 ноября, в Башкирии столбики термометра не опустятся ниже -2 градусов даже в темное время суток, а днем и вовсе ожидается плюсовая температура. Правда, это, скорее всего, создаст сложности на дороге – с утра образуется гололед.

Небольшой снег прогнозируется только ночью, а вот днем нужно быть готовым к тому, что поднимется скорость ветра. Его порывы могут достигать 10 м/с, направление юго-западное.

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