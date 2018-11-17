МЧС Башкирии предупреждает жителей об опасном природном явлении

СЕГОДНЯ 13:51 2018-11-17T13:52:24+03:00

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МЧС Башкирии экстренно рассылает жителям республики оповещения об опасном природном явлении, замеченном на территории республики. Специалисты отметили, что по районам северо-запада региона прошел ледяной дождь. Из-за него многие дороги покрылись ледяной коркой. В настоящий момент дорожные службы проводят обработку дорожного полотна песко-соляной смесью.

Спасатели предупреждают, что это природное явление может нанести значительный ущерб – под тяжестью льда ломаются ветки деревьев, обрываются линии электропередач, рушатся уличные конструкции. В ведомстве просят проявить особую осторожность в момент нахождения на улице. Это касается как автомобилистов так и пешеходов.