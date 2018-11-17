Радий Хабиров пообещал реконструировать здание больницы в Октябрьском
17 октября врио главы Башкирии Радий Хабиров отправился в Октябрьский, где осматривает местные объекты и знакомится с инфраструктурой города. Первым делом руководитель региона заехал в местную больницу №1, пообщался с врачами, пациентами, узнал об их проблемах.
Выяснилось, что здания медицинского учреждения нуждаются в капитальном ремонте. Так, например, практически на глазах разваливается хирургический корпус, постройка которого датируется 1951 годом.
Радий Хабиров остался восхищен архитектурой здания и потребовал при реконструкции сохранить его исторический облик:
«Посмотрите на архитектуру. А ведь построили его в 1951 году. Когда обескровленная после войны страна тем не менее строила, и строила красиво. Мы же здание отремонтируем. И это будет современное здание, но сохраним его красоту...» - пообещал врио главы.