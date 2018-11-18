Матери двоих детей из Башкирии, борющейся с раком, стало резко плохо

СЕГОДНЯ 10:44 2018-11-18T10:44:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Мама двоих детей Ирина Долженкова из Краснокамского района Башкирии никак не может приступить к лечению рака новым препаратом. Уже на протяжении двух месяцев у нее держится высокая температура, и никто из врачей не может выявить причину этого процесса. Именно из-за температуры женщина не может капать иностранный препарат, который является чуть ли не последним ее шансом спасти свою жизнь.

В настоящий момент Ирина находится в Ижевске, где врачи взяли ее бесплатно в стационар онкологического диспансера под свое наблюдение. Правда, положительных сдвигов по-прежнему нет.

«Температура все также держится, постоянная слабость», - передала Ирина через своих близких. Сама она не в состоянии даже отвечать в социальных сетях, но сдаваться не намерена.

Если вы хотите помочь женщине, вся информация есть в группе по данной ссылке.