В Башкирии строительство нового ледового дворца началось с крови
Строительство нового ледового дворца в Октябрьском началось со скандала. Жители города возмущены тем, что сотворили строители со щенками, которые жили в районе будущей стройки. Днем 16 ноября их кровавые трупы были обнаружены на месте работ. Расчищая территорию, никто даже не подумал о животных, и они погибли жуткой смертью.
Как позже выяснилось, все произошло при транспортировке вагон-дома. Тяжелую металлическую конструкцию буквально протащили по щенкам. Как рассказали местные жители, эти щенки с самого рождения жили под этим вагоном.
Фото: соцсети
«Администрация городского округа решительно осуждает жестокость по отношению к животным и заявляет, что строители Ледового дворца не имеют отношения к этому происшествию. Трагичный случай произошёл при перемещении бытового вагончика, принадлежащего ООО «Форвард-плюс» (автостоянка).
В целях проведения проверки органами внутренних дел на предмет обнаружения признаков состава преступления, предусмотренного ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными», информацию о происшествии очевидцам необходимо сообщить в дежурную часть ОМВД России по Октябрьскому», - прокомментировали происшедшее в мэрии города.
Фото: соцсети
Как утверждают другие очевидцы, рабочие в течение нескольких дней пытались напугать животных, чтобы они убежали со стройки. Однако эффект был обратный – щенки наоборот забились под вагон и боялись выйти. Тогда было решено сдвинуть конструкцию. Однако животные так и не вылезли, оставшись придавленными.