2018-11-17T14:36:35+03:00
Общество

В Башкирии строительство нового ледового дворца началось с крови

Жители Октябрьского были шокированы, когда увидели, как рабочие поступили со щенками, жившими в районе будущей стройки
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Строительство нового ледового дворца в Октябрьском началось со скандала. Жители города возмущены тем, что сотворили строители со щенками, которые жили в районе будущей стройки. Днем 16 ноября их кровавые трупы были обнаружены на месте работ. Расчищая территорию, никто даже не подумал о животных, и они погибли жуткой смертью.

Как позже выяснилось, все произошло при транспортировке вагон-дома. Тяжелую металлическую конструкцию буквально протащили по щенкам. Как рассказали местные жители, эти щенки с самого рождения жили под этим вагоном.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

«Администрация городского округа решительно осуждает жестокость по отношению к животным и заявляет, что строители Ледового дворца не имеют отношения к этому происшествию. Трагичный случай произошёл при перемещении бытового вагончика, принадлежащего ООО «Форвард-плюс» (автостоянка).

В целях проведения проверки органами внутренних дел на предмет обнаружения признаков состава преступления, предусмотренного ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными», информацию о происшествии очевидцам необходимо сообщить в дежурную часть ОМВД России по Октябрьскому», - прокомментировали происшедшее в мэрии города.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Как утверждают другие очевидцы, рабочие в течение нескольких дней пытались напугать животных, чтобы они убежали со стройки. Однако эффект был обратный – щенки наоборот забились под вагон и боялись выйти. Тогда было решено сдвинуть конструкцию. Однако животные так и не вылезли, оставшись придавленными.

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