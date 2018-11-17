2018-11-17T20:01:13+03:00
Спорт

Уфимский биатлонист Антон Бабиков провалился в отборе в сборную России

Спортсмен рискует не попасть в основную команду на предстоящий сезон
Рустам МАКСЮТОВ
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Российский биатлонист Антон Бабиков. ФОТО Евгений Тумашов/ТАССРоссийский биатлонист Антон Бабиков. ФОТО Евгений Тумашов/ТАСС
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Один из лидеров сборной России по биатлону в прошлом сезоне уфимец Антон Бабиков начал новый сезон с сокрушительного провала. В первой гонке из двух в рамках отбора в основную сборную башкирский спортсмен показал лишь 14-й результат, допустив два промаха на огневом рубеже. Ко второй решающей гонке Бабиков пришел в себя, но все равно оказался лишь шестым. В общем тотале он лишь восьмой.

Президент СБР Владимир Драчев уже заявил, что никаких скидок для именитых спортсменов по итогам отбора не будет:

«Вы же помните историю, когда великий Бьорндален не смог отобраться и не поехал на Олимпиаду? Норвежская федерация, несмотря ни на что, выдержала свои критерии отбора. Мы будем поступать так же», - заявил функционер изданию «Спорт-Экспресс».

Судя по всему, Бабиков отберется только на Кубок IBU, уже сейчас начало сезона можно назвать для него полностью провальным. Теперь спортсмену надо заново доказывать свою состоятельность перед новым тренерским штабом сборной.

Зато можно порадоваться за другого представителя Башкирии Эдуарда Латыпова. Пусть со скрипом (завалил последнюю стрельбу во второй отборочной гонке), но все-таки решением тренерского штаба он включен в состав сборной на первый этап Кубка мира.

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