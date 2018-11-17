2018-11-17T16:32:27+03:00
Происшествия

В Башкирии 29-летний парень насмерть сбил пешехода и скрылся с места происшествия

Позже удалось установить личность виновника ДТП
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: ГИБДД БашкирииФото: ГИБДД Башкирии
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Смертельное ДТП произошло в деревне Ивангород в Давлекановском районе Башкирии. По информации регионального ГИБДД, неизвестный автомобиль около 23:00 сбил 56-летнего местного жителя и скрылся с места происшествия.

Когда на место прибыли правоохранители, пешеход уже был мертв. Травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Тут же был организован поиск виновника происшествия. Позже удалось установить, что мужчину сбил автомобиль ВАЗ-2110, за рулем которого находился 29-летний парень – житель данной деревни.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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