2018-11-17T11:37:42+03:00
Происшествия

Смертельное ДТП в Башкирии: Audi A4 вылетел с дороги

Водитель иномарки не справился с управлением
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: ГИБДД БашкирииФото: ГИБДД Башкирии
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42-летний житель Туймазинского района погиб в результате аварии на сельской дороге. Как сообщает пресс-служба ГИБДД Башкирии, ДТП произошло на 42 километре автодороги Наратаслы-Кандры.

По невыясненным пока обстоятельствам, водитель иномарки Audi A4 не справился с управлением и допустил съезд в кювет. В результате автомобиль опрокинулся, получил значительные технические повреждения. К сожалению, водитель от полученных травм скончался на месте происшествия.

В настоящий момент сотрудники ГИБДД занимаются расследованием инцидента и устанавливают факты происшедшего.

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