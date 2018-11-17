Смертельное ДТП в Башкирии: Audi A4 вылетел с дороги

СЕГОДНЯ 11:37 2018-11-17T11:37:42+03:00

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42-летний житель Туймазинского района погиб в результате аварии на сельской дороге. Как сообщает пресс-служба ГИБДД Башкирии, ДТП произошло на 42 километре автодороги Наратаслы-Кандры.

По невыясненным пока обстоятельствам, водитель иномарки Audi A4 не справился с управлением и допустил съезд в кювет. В результате автомобиль опрокинулся, получил значительные технические повреждения. К сожалению, водитель от полученных травм скончался на месте происшествия.

В настоящий момент сотрудники ГИБДД занимаются расследованием инцидента и устанавливают факты происшедшего.