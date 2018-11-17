2018-11-17T11:01:08+03:00
Общество

На выставку – к психологу!

С 21 по 24 ноября в ВДНХ-ЭКСПО УФА состоится специализированная выставка-форум «Мир семьи. Материнство и детство»
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Большой блок деловой программы будет посвящен семейной психологии. В частности пройдет саммит психологов «Родители и дети в согласии», круглый стол по работе с молодоженами, тренинг для вступающих в брак «Мы вместе».

Будут подняты такие темы, как оказание ранней помощи особенным детям, актуальные вопросы акушерства и гинекологии, диагностика онкологических заболеваний «Пусть всегда будет Mamma!».

Министерство здравоохранения РБ выступает организатором школ детского здоровья и ухода, которые будут проходить все дни работы выставки.

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