2018-11-17T10:39:09+03:00
Политика

Радий Хабиров пообещал жителям Башкирии пересмотреть программу по благоустройству подъездов

Это случилось после того, как он зашел в один из подъездов многоквартирного года
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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С нового года в Башкирии будет пересмотрена программа по благоустройству подъездов в многоквартирных домах. Врио главы региона Радий Хабиров пообещал, что часть финансирования на себя возьмет республиканский бюджет.

«Сейчас вся нагрузка ложится на муниципалитет – конечно, денег на все не хватает. Поэтому вот такие подъезды (и это далеко не худший) – пока остаются нашей реальностью…», - написал Хабиров на своих страницах в соцсетях.

По его словам, если город раньше условно вкладывал в благоустройство подъездов рубль, то республика добавить к нему еще три.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

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