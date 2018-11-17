Радий Хабиров пообещал жителям Башкирии пересмотреть программу по благоустройству подъездов

СЕГОДНЯ 10:38 2018-11-17T10:39:09+03:00

Это случилось после того, как он зашел в один из подъездов многоквартирного года

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С нового года в Башкирии будет пересмотрена программа по благоустройству подъездов в многоквартирных домах. Врио главы региона Радий Хабиров пообещал, что часть финансирования на себя возьмет республиканский бюджет.

«Сейчас вся нагрузка ложится на муниципалитет – конечно, денег на все не хватает. Поэтому вот такие подъезды (и это далеко не худший) – пока остаются нашей реальностью…», - написал Хабиров на своих страницах в соцсетях.

По его словам, если город раньше условно вкладывал в благоустройство подъездов рубль, то республика добавить к нему еще три.