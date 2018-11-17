Воспитанник башкирского хоккея Андрей Василевский сломал ногу перед матчем НХЛ

СЕГОДНЯ 12:33 2018-11-17T12:33:57+03:00

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Один из лучших голкиперов НХЛ Андрей Василевский сломал ногу на тренировке перед матчем с «Питтсбургом». Как рассказали в его клубе «Тампе», башкирский хоккеист получил травму в эпизоде, когда отражал один из бросков.

По предварительным данным, срок восстановления составит около месяца. Таким образом, он должен вернуться на лед примерно в середине декабря.

Напомним, что до начала сезона Василевский считался одним из основных фаворитов в борьбе за приз лучшему вратарю в сезоне. В нынешнем розыгрыше чемпионата НХЛ уфимец принял участие в 13 матчах, пропуская в среднем 2,29 шайб и отражая 92,7% бросков.