Воспитанник башкирского хоккея Андрей Василевский сломал ногу перед матчем НХЛ
Вратарь выбыл примерно на месяц
.Фото: REUTERS
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Один из лучших голкиперов НХЛ Андрей Василевский сломал ногу на тренировке перед матчем с «Питтсбургом». Как рассказали в его клубе «Тампе», башкирский хоккеист получил травму в эпизоде, когда отражал один из бросков.
По предварительным данным, срок восстановления составит около месяца. Таким образом, он должен вернуться на лед примерно в середине декабря.
Напомним, что до начала сезона Василевский считался одним из основных фаворитов в борьбе за приз лучшему вратарю в сезоне. В нынешнем розыгрыше чемпионата НХЛ уфимец принял участие в 13 матчах, пропуская в среднем 2,29 шайб и отражая 92,7% бросков.