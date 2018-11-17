В Башкирии на дороге дотла сгорел автобус

СЕГОДНЯ 09:47 2018-11-17T09:47:09+03:00

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В Сибае 16 ноября рядом с одной из остановок неожиданно вспыхнул и в течение несколько минут дотла сгорел автобус. Как сообщают местные жители, ЧП произошло около 20:00.

В настоящий момент известно, что автобус следовал по маршруту №11 и направлялся в Старый Сибай. В салоне в момент возникновения пожара находилось семь человек. Первой что-то неладное почувствовала кондуктор. По ее словам, что-то вспыхнуло под сиденьем. Тут же было принято решение всех высадить, не доезжая до остановки.

Далее огонь распространился очень быстро. Удивленные пассажиры засняли первые минуты происходящего на видео.

По предварительной версии, возгорание произошло из-за замыкания проводки.