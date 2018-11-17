2018-11-17T08:31:31+03:00
Общество

В Башкирии двух маленьких детей доставили в больницу из-за отравления волчьей ягодой

Врачам удалось вовремя оказать медицинскую помощь
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В Чишминском районе Башкирии в местную больницу доставили двух детей с подозрением на отравление волчьей ягодой. Об этом сообщает местное издание «Родник».

Как рассказали родители 5-летней девочки и 3-летнего мальчика, они все семьей поехали в лес. Пока взрослые на минутку отвлеклись, малыши набрели на куст ягод. Не задумываясь над своими действиями, они сразу же принялись их есть.

К счастью, родители действовали стремительно и сразу доставили детей в больницу. После осмотра и промывки желудка выяснилось, что ягоды не успели переработаться, самого страшного удалось миновать. Девочку сразу же отпустили домой, а вот мальчика оставили на несколько дней в больнице.

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