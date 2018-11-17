«Салават Юлаев» уверенно обыграл на своем льду владивостокский «Адмирал»

СЕГОДНЯ 08:30 2018-11-17T08:30:45+03:00

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Хоккеисты уфимского «Салавата Юлаева» вышли на лед после небольшого отпуска, связанного с этапом Еврохоккейтура, и сразу же продемонстрировали, что потихоньку оправляются от застоя в игре, который наблюдался в течение последнего месяца. Домашний матч против владивостокского «Адмирала» прошел, как говорится, в одну калитку и без особых шансов для соперника.

Счет в матче уже на второй минуте после передачи Арзамасцева открыл Майоров. Далее хозяева поступательно наращивали мощность атак и к 37-й минуте уже вели со счетом 3:0. Забил Дубровский и дубль оформил Майоров.

Ложку дегтя в идеальный складывающийся для «Салавата Юлаева» матч добавил в самой концовке основного времени Коньков. Уфимские защитники уж как-то совсем расслабились и позволили нападающему вольготно добить шайбу на пятачке ворот Метсолы – 3:1.

Из прочих неприятностей можно отметить травму ведущего защитника Панина. После столкновения он с трудом поднялся на ноги. Характер повреждения и сроки восстановления хоккеиста пока неизвестны.