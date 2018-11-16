В Башкирии выпадет снег и потеплеет

СЕГОДНЯ 18:57 2018-11-16T18:57:32+03:00

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Завтра, 17 ноября, в Башкирии наконец-то выпадет снег. Правда осадки ожидаются лишь в некоторых районах республики, сообщили в Башгидромете.

Также в регионе потеплеет: ночью столбик термометра покажет -6, -11 градусов, а днем воздух прогреется до +1, -4 градусов.

В воскресенье характер погоды не изменится – определенных районах ожидается снег, местами слабый гололед. Температура воздуха ожидается -3, +2 градуса.

В Уфе небольшие осадки ожидаются только в воскресенье. В субботу будет также сухо. Автомобилистам советуют переобуть своих железных коней.