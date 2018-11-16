В Башкирии пройдут массовые проверки водителей
О рейдах предупредил Динар Гильмутдинов
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Традиционно в пятницу и субботу в республике пройдут массовые проверки водителей в целях профилактики грубых нарушений правил дорожного движения. Об этом предупредил Динар Гильмутдинов в своем аккаунте в "Инстаграм".
С его слов, проведение подобных профилактических мероприятий благоприятно сказывается на дорожной обстановке.
Особое внимание, как всегда, уделят любителям выпить за рулем.
- Рекомендую запастись терпением и доброжелательностью. Безопасных всем дорог, - отметил главный госавтоинспектор Башкирии.