2018-11-16T17:59:12+03:00
Происшествия

В Уфе на УМПО за неделю серьезно пострадали сразу двое рабочих

Один из них упал с высоты
Эльвина АПАРИНА
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..Фото: Олег ЗОЛОТО
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Сразу два несчастных случая с тяжелыми последствиями произошли на УМПО в Уфе в начале этой недели. К счастью, никто не погиб.

Так, 12 ноября по пути следования по территории производственной площадки с высоты упал рабочий. Мужчина получил компрессионный перелом 5-6 позвонка.

13 ноября такелажник упал – ему резко стало плохо. Рабочий потерял сознание и был госпитализирован в больницу.

Гоструинспекция сейчас начала расследования обоих несчастных случаев, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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