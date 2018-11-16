В Уфе на УМПО за неделю серьезно пострадали сразу двое рабочих
Один из них упал с высоты
.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Сразу два несчастных случая с тяжелыми последствиями произошли на УМПО в Уфе в начале этой недели. К счастью, никто не погиб.
Так, 12 ноября по пути следования по территории производственной площадки с высоты упал рабочий. Мужчина получил компрессионный перелом 5-6 позвонка.
13 ноября такелажник упал – ему резко стало плохо. Рабочий потерял сознание и был госпитализирован в больницу.
Гоструинспекция сейчас начала расследования обоих несчастных случаев, устанавливаются обстоятельства произошедшего.