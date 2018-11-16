Волонтеры рассказали о результатах поисков Артура Газиева в Уфе

СЕГОДНЯ 15:19 2018-11-16T15:19:49+03:00

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Сегодня, 16 ноября, в Уфе волонтеры поискового отряда «Поиск детей - Уфа» совместно с сотрудниками кинологической службы вышли на поиски бесследно пропавшего 21-летенего Артура Газиева. Добровольцы прочесали местность в лесном массиве на улице Лесотехникума. О результатах очередного поиска рассказал руководитель поискового отряда Павел Нестеров.

- На сегодня завершены поисковые работы по пропавшему Газиеву, к сожалению никаких следов, будем продолжать! – написал он на своей странице в социальных сетях.

По словам Нестерова, маршрут поисков разработали сотрудники уголовного розыска. Именно они проявляют инициативу по его поискам.

-Мы лишь помогаем им. Сегодня в поисках участвовали трое наших ребят, как раз, сколько было нужно для полноценной помощи. Пользуясь, случаем, хотел бы поблагодарить тех, кто откликнулся и вышел на поиски, - заявил Павел Нестеров.