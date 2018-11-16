В уфимской больнице произошел хлопок: появилось видео

СЕГОДНЯ 15:07 2018-11-16T15:51:39+03:00

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Сегодня днем, 16 ноября, в уфимской 21-ой больнице произошел хлопок.

Как сообщили в Управлении гражданской защиты, звонок поступил в 16 часов - в здании на первом этаже произошел разрыв трубы для подачи кислорода. На место срочно выехали все экстренные службы города.

Частично пришлось эвакуировать людей - медперсонал и пациентов пришлось вывести на улицу. К счастью, в ЧП никто не погиб и не пострадал.

В данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего, на месте работают спецслужбы, которые занимаются восстановительными работами.

Приемный покой уже работает в штатном режиме, системы жизнеобеспечения не повреждены.