2018-11-16T15:51:39+03:00
Происшествия

В уфимской больнице произошел хлопок: появилось видео

На месте работают экстренные службы[видео]
Эльвина АПАРИНА
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Сегодня днем, 16 ноября, в уфимской 21-ой больнице произошел хлопок.

Как сообщили в Управлении гражданской защиты, звонок поступил в 16 часов - в здании на первом этаже произошел разрыв трубы для подачи кислорода. На место срочно выехали все экстренные службы города.

Частично пришлось эвакуировать людей - медперсонал и пациентов пришлось вывести на улицу. К счастью, в ЧП никто не погиб и не пострадал.

В данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего, на месте работают спецслужбы, которые занимаются восстановительными работами.

Приемный покой уже работает в штатном режиме, системы жизнеобеспечения не повреждены.

Взрыв в уфимской больнице.

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