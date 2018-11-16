Никита Филатов вернулся в «Салават Юлаев»: клуб произвел обмен со «Спартаком»

СЕГОДНЯ 14:03 2018-11-16T14:03:56+03:00

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Сегодня стало известно, что «Салават Юлаев» и московский «Спартак» произвели обмен нападающими. В столичную команду отправился Артем Федоров, а стан юлаевцев пополнил Никита Филатов. Ранее он уже выступал за «Салават Юлаев».

В нынешнем сезоне форвард Артем Федоров сыграл за «Салават» 16 матчей и набрал 2 очка (0+2) по системе гол+пас при показателе полезности «-7».

Теперь уже экс-нападающий «Спартака» сыграл в регулярном чемпионате КХЛ 15 игр и набрал 8 очков (3+5), при показателе полезности «+3». За это же время он набрал 8 штрафных минут.

В уфимском клубе поблагодарили Федорова за игры в составе «Салавата Юлаева».

- Мы благодарим Артёма за профессионализм, проявленный им в матчах, и в рамках тренировочного процесса и желаем дальнейших успехов в карьере, - говорится в сообщении на официальном сайте команды.