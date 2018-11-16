2018-11-16T12:27:02+03:00
Общество

Минздрав Башкирии вернет инвалиду 200 тысяч рублей, которые тот потратил на лекарства

Больного вовремя не обеспечили ими
Эльвина АПАРИНА
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Прокуратура защитила права инвалида 2 группы. Установлено, что врачи назначили 47-летнему мужчине, страдающему онкологическим заболеванием, дорогостоящий противоопухолевый препарат. Он имел право получить его бесплатно, но минздрав не обеспечил его медикаментом на весь срок лечения.

Больному пришлось купить дорогой препарат стоимостью 236 тысяч рублей на свои деньги. За защитой своих прав он обратился в прокуратуру.

Тогда надзорное ведомство в судебном порядке потребовало от Минздрава республики обеспечить мужчину препаратом и вернуть ему потраченные на лекарство деньги.

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