В Башкирии ревнивый мужчина избил и ограбил соперника

СЕГОДНЯ 20:12 2018-11-16T20:12:32+03:00

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Сюжет, достойный мелодрамы, накануне развернулся в Белорецке. За медицинской помощью в одну из городских больниц обратился 37-летний мужчина со сломанным носом и челюстью. Медики позвонили в полицию. По прибытии полицейские опросили пациента и выяснили, что телесные повреждения ему нанес знакомый, который приревновал его к бывшей сожительнице. Кроме того, злоумышленник отобрал у него ноутбук стоимостью 10 тысяч рублей.

По словам потерпевшего, накануне вечером он пришел в гости к знакомой женщине. В один момент туда же заявился бывший сожитель дамы и потребовал от соперника прекратить общение с его возлюбленной. Он был крайне раздражен и находился в состоянии алкогольного опьянения.

- Для убедительности слов, незваный гость нанёс несколько ударов по голове хозяину квартиры, а перед уходом вырвал из рук и забрал с собой ноутбук, - рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.

Сотрудники полиции установили личность нападавшего – им оказался 31-летний ранее судимый местный житель. Сейчас в отношении дебошира возбуждены уголовные дела, а ноутбук возвращен хозяину. К слову, ревнивец признал свою вину.