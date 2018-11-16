В Башкирии пьяный водитель протаранил маршрутку

СЕГОДНЯ 13:18 2018-11-16T13:18:36+03:00

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В минувший четверг, 15 ноября, в Стерлитамаке произошло пьяное ДТП. Водитель за рулем легковушки протаранил маршрутку. Ранее он разъезжал по улицам города и «вилял» из стороны в сторону. Очевидцы засняли опасное вождение на камеру мобильного телефона и выложили ролик в социальные сети.

На видео видно, как автомобиль чудом избегает столкновений по всему пути следования. По словам очевидцев, опасное вождение сразу бросилось в глаза.

Как оказалось, молодой человек за рулем иномарки все-таки попал в ДТП – он врезался в маршрутное такси. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.