В Башкирии приостановили работу опасного рудника

СЕГОДНЯ 10:04 2018-11-16T10:04:33+03:00

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В Башкирии судебные приставы закрыли опасный для рабочих рудник.

По информации пресс-службы ведомства, при проверке производства выявились серьезные недостатки в области промышленной безопасности. Такие условия попросту погубить рабочих.

В итоге предприятие по добыче полезных ископаемых оштрафовали. Помимо этого в Ростехнадзоре постановили приостановить работу рудника, на котором велась добыча. Решение передали судебным приставам. Сотрудники службы приехали на место, и проконтролировали закрытие производства на глубине 600 метров.

В ближайшие 30 дней на рудник смогут попасть лишь специалисты, которые будут устранять нарушения.