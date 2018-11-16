2018-11-16T10:04:33+03:00
Происшествия

В Башкирии приостановили работу опасного рудника

Судебные приставы забрались под землю
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
В Башкирии закрыли опасный рудникВ Башкирии закрыли опасный рудник
Изменить размер текста:

В Башкирии судебные приставы закрыли опасный для рабочих рудник.

По информации пресс-службы ведомства, при проверке производства выявились серьезные недостатки в области промышленной безопасности. Такие условия попросту погубить рабочих.

В итоге предприятие по добыче полезных ископаемых оштрафовали. Помимо этого в Ростехнадзоре постановили приостановить работу рудника, на котором велась добыча. Решение передали судебным приставам. Сотрудники службы приехали на место, и проконтролировали закрытие производства на глубине 600 метров.

В ближайшие 30 дней на рудник смогут попасть лишь специалисты, которые будут устранять нарушения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Новый маршрут из Сипайлово в центр Уфы поедет по улице Комсомольской
«Салават Юлаев» дома сыграет с «Адмиралом»
Каринэ Хабирова посетила республиканский перинатальный центр в Уфе
В Башкирии ВАЗ 2110 слетел с трассы в кювет, есть пострадавшие
Радий Хабиров предложил чиновникам работать не только перед своим приездом
В Башкирии реки начали покрываться льдом раньше, чем в прошлом году
В Уфе из-за дамской сумочки эвакуировали «Гостиный двор»
В двух районах Уфы планируются отключения воды
Через Шакшу, Инорс и Сипайлово пустят новый автобусный маршрут №215
В Башкирии сиротам выдали непригодные для жизни дома
В правительстве Башкирии впервые прошел «Здравчас»
В Башкирии без вести пропал 49-летний Игорь Елисейкин
В Уфе задержали сбежавшего из колонии-поселения заключенного
Горячая вода вернулась в дома уфимцев после аварии
В Башкирии сотни домов остались без воды из-за коммунальной аварии
Уфимцы Бабиков и Латыпов вызваны в сборную России по биатлону
В Башкирии следователи проверят гибель новорожденного ребенка