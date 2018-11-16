В Башкирии приостановили работу опасного рудника
Судебные приставы забрались под землю
В Башкирии закрыли опасный рудник
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В Башкирии судебные приставы закрыли опасный для рабочих рудник.
По информации пресс-службы ведомства, при проверке производства выявились серьезные недостатки в области промышленной безопасности. Такие условия попросту погубить рабочих.
В итоге предприятие по добыче полезных ископаемых оштрафовали. Помимо этого в Ростехнадзоре постановили приостановить работу рудника, на котором велась добыча. Решение передали судебным приставам. Сотрудники службы приехали на место, и проконтролировали закрытие производства на глубине 600 метров.
В ближайшие 30 дней на рудник смогут попасть лишь специалисты, которые будут устранять нарушения.