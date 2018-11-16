2018-11-16T09:32:17+03:00
Спорт

«Салават Юлаев» дома сыграет с «Адмиралом»

Встреча пройдет уже сегодня вечером
Рустем АХУНОВ
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«Салават Юлаев» сыграет с командой из Владивостока«Салават Юлаев» сыграет с командой из Владивостока
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16 ноября хоккейный клуб «Салават Юлаев» сыграет с владивостокским «Адмиралом».

Напомним, что уфимские фанаты клуба уже давно не видели домашних игр. Последнюю встречу на своем льду подопечные Николая Цулыгина проводили две недели назад – первого ноября. Тогда башкирская команда в упорной борьбе уступила московскому «Спартаку».

На этот раз соперник у «юлаевцев» не такой именитый – «Адмирал» занимает предпоследнее место в таблице в восточной конференции КХЛ, уступая лишь «Сибири».

У самих «юлаевцев» выдался десятидневный перерыв в играх, поэтому полная сил команда сможет порадовать зрителей игрой на домашней арене.

Матч начнется сегодня в 19:00 по уфимскому времени. Билеты можно купить прямо в интернете – на сайте клуба или в кассах «Уфа-Арены».

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