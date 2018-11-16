2018-11-16T09:03:14+03:00
Общество

Каринэ Хабирова посетила республиканский перинатальный центр в Уфе

Первая леди Башкирии встретилась с врачами и волонтерами
Рустем АХУНОВ
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Каринэ Хабирова посетила перинатальный центр в УФеКаринэ Хабирова посетила перинатальный центр в УФе
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Супруга главы Башкирии Каринэ Хабирова посетила республиканский перинатальный центр.

Фотографии с мероприятия опубликовал в соцсетях политик Рустем Ахмадинуров. Известно, что визит был приурочен к международному празднику – Дню недоношенных детей. В центре первая леди республики встретилась с теми, кто помогает молодым мамочкам – врачами и волонтерами, которые шьют для новорожденных теплые вещи. Добровольцы подарили Хабировой картину, вышитую бисером.

Напомним, что это уже не первый выход в свет супруги нового врио главы республики. До этого она посещала выставку в музее Нестерова и центр для больных детей.

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