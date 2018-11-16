В Башкирии ВАЗ 2110 слетел с трассы в кювет, есть пострадавшие
В Башкирии молодой водитель ВАЗ 2110 опрокинул автомобиль в кювет.
По данным ГИБДД республики, авария произошла в Баймакском районе Башкирии, на 33 километре дороги Баймак - Серменево 15 ноября. По всей видимости, 19-летний водитель отечественной легковушки не справился с управлением, и на скорости слетел с трассы. Уже после этого автомобиль перевернулся. В результате пострадали 19-летние парень и девушка, находившиеся в машине. Их доставили в больницу.
Сейчас автоинспекторы выясняют все обстоятельства аварии.
Всего за минувшие сутки в республике сотрудники ГИБДД зарегистрировали семь ДТП, в которых пострадали восемь человек. Полицейские остановили 22 нетрезвых водителей.