В Башкирии ВАЗ 2110 слетел с трассы в кювет, есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 08:21 2018-11-16T08:24:00+03:00

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В Башкирии молодой водитель ВАЗ 2110 опрокинул автомобиль в кювет.

По данным ГИБДД республики, авария произошла в Баймакском районе Башкирии, на 33 километре дороги Баймак - Серменево 15 ноября. По всей видимости, 19-летний водитель отечественной легковушки не справился с управлением, и на скорости слетел с трассы. Уже после этого автомобиль перевернулся. В результате пострадали 19-летние парень и девушка, находившиеся в машине. Их доставили в больницу.

Сейчас автоинспекторы выясняют все обстоятельства аварии.

Всего за минувшие сутки в республике сотрудники ГИБДД зарегистрировали семь ДТП, в которых пострадали восемь человек. Полицейские остановили 22 нетрезвых водителей.