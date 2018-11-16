Радий Хабиров предложил чиновникам работать не только перед своим приездом
Врио главы Башкирии Радий Хабиров призвал чиновников работать не только перед своим приездом.
Глава региона отметил, что к нему обратились из населенного пункта, куда он собирается приехать на этих выходных. Местный житель, написавший Хабирову, отметил, что власти села пытаются в экстренном режиме исправить разруху - собирают мусор, чинят здания и дороги. Такой расклад заставил Хабирова вспомнить старые времена.
- Что тут скажешь? Во-первых, очевидно, что у каждого чиновника есть возможности делать жизнь людей лучше. Пока это делается перед приездом начальства. Но мы постараемся отладить систему. А эти примеры эпохи ручного управления – будем вспоминать с улыбкой, - написал Хабиров.
Под «отлаживанием» системы глава региона имеел ввиду новую технологию «Инцидент», которая позволит отслеживать обращения и жалобы местных жителей в интернете. После этого информация будет передаваться в соответствующие структуры.