В Уфе из-за дамской сумочки эвакуировали «Гостиный двор»

СЕГОДНЯ 07:21 2018-11-16T07:21:54+03:00

Бдительные посетители заявили о подозрительном предмете в полицию

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Вчера, 15 ноября, посетителей и персонал «Гостиного двора» в Уфе попросили экстренно покинуть здание. Причиной эвакуации стал подозрительный предмет, обнаруженный в отделении банка.

На вызов съехались кинологи, пожарные и медики. Здание торгового комплекса закрыли и прочесали вдоль и поперек. Как сообщает ufa1.ru, искомым предметом оказалась обычная дамская сумочка, забытая одной из посетительниц.

Когда стало ясно, что она не предстваляет угрозы, людям разрешили вернуться в помещения.