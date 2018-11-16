2018-11-16T11:01:03+03:00
Происшествия

Пожар в санатории в Башкирии: загорелась крыша поликлиники

Чудом удалось избежать пострадавших
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: ГУ МЧС по республикеФото: ГУ МЧС по республике
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Вечером 15 ноября пожарных вызвали в санаторий Шафраново, расположенный на ул. Железнодорожной в одноименном селе Альшеевского района. Около 10 часов вечера огонь охватил двухэтажное здание поликлиники при здравнице.

Прибывшие пожарные определили, что горят 200 «квадратов» кровли. Вскоре деревянные балки перекрытий выгорели полностью и часть кровли рухнула, чудом никого не покалечив.

Полтора часа пожарные боролись с пламенем. Только в 12-том часу ночи его удалось локализовать, чтобы огонь не угрожал соседним строениям.

В МЧС по Башкирии рассказали, что на место ЧП прибыли представители главного управления МЧС по региону, администрации санатория, эксперт испытательной пожарной лаборатории, полиция и медики.

Причину пожара выясняют.

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