В двух районах Уфы планируются отключения воды

СЕГОДНЯ 07:08 2018-11-16T07:08:23+03:00

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На следующей неделе в двух районах Уфы отключат воду. Потерпеть неудобства придется жителям двух десятков домов в Ленинском и Советском районах.

Уфаводоканал сообщает, что холодная и горячая вода в Ленинском районе пропадет 22 ноября с 11 утра до 8 вечера. Под отключение попадут жилые дома №25, 27 и 29 по ул. Благоварской и дома № 11, 12, 13, 13а, 14, 15 и 22/1 по ул. Перевалочной.

В Советском районе воды не будет с 10:30 20 ноября до 9:30 21 ноября. Запасать жидкость придется жильцам домов по ул. Революционная, 76, 76/1, 76/1а, 74, 163; Кирова, 65/1; Мингажева, 120, 126, 138, 138а, 140 и Достоевского, 131, 133.