Через Шакшу, Инорс и Сипайлово пустят новый автобусный маршрут №215

СЕГОДНЯ 06:52 2018-11-16T06:52:17+03:00

Пока транспорт еще только готовят к работе

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На улицах Уфы появится новый маршрут. Автобусы с номером 215 будут курсировать между Шакшой, Инорсом и Сипайлово. Сейчас транспорт готовят к выходу на линию.

В городской администрации рассказали, что автобусы будут следовать от Базилеевки, через Керамический завод, ДК УМПО, Стадион им. Н. Гастелло в Инорс, где проедут по ул. Ферина и бульвару Баландина, а дальше – в Сипайлово через остановки Сипайловский рынок, улицы Жукова, Гагарина, Рыльского, Королева и до конечной точки - ОК Сипайловский.

Чтобы не дублировать новые маршруты, автобусы №221 теперь будут ходить на Колхозный рынок от Станции Шакша.