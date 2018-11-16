2018-11-16T06:07:45+03:00
Здоровье

В правительстве Башкирии впервые прошел «Здравчас»

Теперь он будет еженедельным
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: пресс-служба главы БашкирииФото: пресс-служба главы Башкирии
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Действующий глава Башкирии Радий Хабиров предложил правительству новый формат совещаний. С 15 ноября каждый четверг они будут собираться на «здравчас» - совещание, посвященное проблемам здравоохранения в регионе.

На первой такой встрече глава региона обсудил с представителями муниципалитетов и системы здравоохранения вопрос нехватки врачей.

– Констатирую, что ситуация с врачами в республике довольно критическая. Есть случаи, когда на 5 тысяч детей – один педиатр, - заявил Хабиров.

По его словам, у властей есть возможности устранить эту проблему. Уже принято решение выделить 125 млн рублей, которые пойдут на привлечение самых нужных специалистов в больницы и поликлиники.

И.о. министра здравоохранения Башкирии Рафаэль Яппаров уточнил, что регион остро нуждается в 1 682 врачах, только в селах не хватает 386 терапевтов. Власти рассчитывают в этом плане на студентов-медиков, но пока ситуация неутешительная: из более чем тысячи выпускников БГМУ работать по специальности пошли чуть менее 500.

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